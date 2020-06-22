الحركة الوطنية: نستهدف رفع وعي المواطنين بالتحديات الراهنة

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحزب يقف دائمًا داعمًا وبقوة للدولة المصرية في القضايا الوطنية، ويؤيد كل القرارات التي تتخذها القيادة السياسية لحماية حدود مصر، والحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن معركة الحزب الحقيقية خلال الفترة المقبلة هي رفع الوعي تجاه قضايا الوطن، والوقوف خلف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التحديات الراهنة.

وتابع، أن الحزب يرتب حاليًا لتدشين حملة على نطاق محافظات الجمهورية تشمل زيارات ميدانية للقرى والنجوع تستهدف رفع وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه الوطن، ومحاربة الشائعات التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وأكمل "السيد"، أن الحملة هدفها دعم الوطن والرئيس السيسي وتوعية المواطنين بحقيقة الجهد الذي تبذله الدولة ومؤسساتها من أجل تحقيق الاستقرار، مشددًا على أن مصر تمر بمرحلة مفصلية تحتاج تضافر جهود كل القوى خلف القيادة السياسية.

وقال إنه على كل الأحزاب القيام بدورها ومسؤولياتها الوطنية وتتكاتف في هذه الظروف، وتنزل للشارع لتوعية المواطنين، وتصحيح الأفكار المغلوطة التى يروج لها أعداء الوطن.