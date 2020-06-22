بدل انتقال وسكن.. رئيس الوزراء يستعرض حوافز الانتقال للعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الحوافز التى سيتم الإعلان عنها قريباً للموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة. وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التى قامت بها الوزارات المعنية للاتفاق على حزمة الحوافز التى سيتم منحها لموظفى الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سوف تتضمن بدل انتقال للموظف يستخدمه لتغطية نفقات المواصلات اليومية، سواء كان سينتقل عن طريق استخدام سيارته الخاصة، أو عن طريق وسائل المواصلات العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى توفير وحدات سكنية اسكان متوسط فى مدينة بدر، للموظفين الذين يرغبون فى الانتقال للإقامة بجوار العاصمة الإدارية، مع تيسيرات فى السداد تمتد على مدار ١٠ سنوات.

وأضاف مدبولى أن قيمة الوحدة مخصوم منه قيمة الأرض، وتكاليف المرافق، من أجل تخفيض قيمتها كنوع من التحفيز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة، هذا بخلاف الوحدات السكنية المتوفرة بتيسيرات سداد فى الحى السكنى R3 وعدد من أحياء العاصمة الإدارية.

كذلك فقد استعرض وزيرا التخطيط والمالية تفاصيل الحوافز التى سيتم الإعلان عنها، هذا بالإضافة إلى موقف توفير باقى الخدمات من مدارس ومستشفيات ونواد اجتماعية.