المصيف في زمن كورونا.. ضوابط السياحة لتشغيل وسائل النقل السياحي

منذ إعلان الحكومة المصرية منذ عدة أيام عن عودة السياحة وحركة الطيران في المدن الأقل إصابة بفيروس كورونا، مثل محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بداية من أول شهر يوليو المقبل، وتعكف وزارة السياحة على وضع القواعد والضوابط التي تضمن سلامة العاملين والمصيفين في المدن الساحلية.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار الدليل الاسترشادي للتعريف بالضوابط والاشتراطات الوقائية التي يجب تطبيقها في جميع المنشآت السياحية، ومنها ما ينظم ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية هذه الضوابط، وفقا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي

ـ الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل، 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب، في الأتوبيس والسيارة الكهربائية، والالتزام بعدد 2 راكب بحد أقصى في الليموزين.

ـ عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية، بالليموزين والسيارات الكهربائية.

ـ توفير مطهرات ومعقمات الأيدي، وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر، والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة.

ـ التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طول الوقت أثناء الرحلة.

وكان الدكتور خالد عناني وزير السياحة قد أعلن أنه سيتم استئناف حركة السياحة الداخلية في ثلاث محافظات فقط هي (جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح) والتي تشهد أقل معدلات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وسيتم الفتح تدريجياً ولحين إشعار أخر.

وأشار إلى أنه تم وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والطيران وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأكد عناني أن قدوم السياحة الخارجية ليس قرار مصر فقط وإنما مرتبط أيضا بالدولة المصدرة للسياحة، واستعرض الضوابط والإجراءات التي ستطبقها المنشأة الفندقية.

وحول ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف عدم تجاوز الفوج السياحي عن 25 فردا لحين إشعار آخر، وتم وضع برامج تحفيزية لمنظمي الرحلات حيث قامت الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة لتنشيط السياحة منها إلغاء التأشيرات السياحية من 1/7 حتى 30/10 في المحافظات السياحية الثلاث. وقد تم تخصيص رقم 19654 لاستقبال استفسارات السائحين.