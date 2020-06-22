"الأعلى للآثار" يعلن مجموعة اكتشافات جديدة بطريق الكباش في الأقصر

أعلن الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، اكتشافات جديدة بطريق الكباش بالأقصر.

وقال وزيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الحفريات التي حدثت في منطقة نجع أبوعصبة، الذي تم نقل الأهالي منه لمكان آخر، جرى اكتشاف وجود سور من العصر الروماني وأفران لحرق مواسير الفخار المخصصة لنقل المياه بها.

وتوقع وزيري، اكتشاف مساكن العمال الذين بنوا طريق الكباش ومعبد الكرنك داخل منطقة نجع أبوعصبة، لافتًا إلى أنهم اكتشفوا اليوم، كبش رملي على عمق 2.5 متر بحالة جيدة.

وأشار وزيري، إلى أن القطع الأثرية المنقولة، سيتم نقلها للمخازن، والصالح منها للعرض المتحفي، وأن أفران الحرق سيتم تركها في مكانها كمزار سياحي، لافتًا إلى تطوير منطقة طريق الكباش، ووضع كبائن كاستراحات، ودورات مياه للسياح، نظرًا لأن طول الطريق 2700 متر.