حملة لإزالة التعديات على 15 فدانا بمساحة 6 آلاف متر مربع بمركز أبوصوير

أعلن اللواء خالد إسماعيل محجوب رئيس مركز ومدينة أبوصوير أنة تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة بنطاق مركز ومدينة أبوصوير تحت إشراف اللواء منصور لاشين مساعد مدير الأمن لإزالة 22 حالة تعديت على أملاك الدولة عبارة عن منازل وأسوار وتمت تسوية جميع الحالات حتى مستوى سطح الأرض بمساحة اجمالية قدرها 6000مترمربع مبانى وبإجمالي 15 فدانا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتأكيداته بشان استرداد أرضي الدولة ومواصلة حملات التصدي بكل حسم لاى شكل من أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحالات البناء المخالف بدون ترخيص والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة شارك فى الجملة كل من العميد غزالي عسكر مأمور مركز شرطة أبوصوير ونصرجيد نائب رئيس المركز والمدينة وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن المركزي وممثلي جهاز حماية ألأراض الزراعية.