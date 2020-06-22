تعيين الدكتور محمود طلحة وكيلا لوزارة الصحة بالبحيرة خلفا لـ"بيومي"

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تكليف الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة بدمياط، خلفًا للدكتور يسري بيومي، الذي صرح بإنه اعتذر عن العمل لظروف مرضية، علما بأن ١٨ يوما تفصله على بلوغ سن المعاش.

وقال الدكتور محمود طلحه، ل"الوطن" إنه سيباشر مهام عمله الإثنين المقبل، مؤكدًا إنه سيعمل على الالتزام بتقديم خدمة صحية أفضل، فى إطار المنظومة الصحية التي تستوجب التضحية والفداء لرعاية المرضى، معلنا أن باب مكتبه سيكون مفتوحا أمام الجميع، لتلقي أي شكوى أو سلبية تخص قطاع الصحة بالبحيرة.

وأضاف، الجيش الأبيض يعمل تحت ظروف صعبة، لما تمر به البلاد من أزمة فيروس كورونا، والواجب المهني يفرض على الأطباء تقديم الخدمة الصحية، تحت أي ظرف وفي أي مكان.

يذكر أن "طلحه" كان يشغل مديرًا عام لمستشفى كفرالشيخ العام، ثم وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ثم رئيس الادارة المركزية لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، ثم وكيلا لوزارة الصحة بدمياط.