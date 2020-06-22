عالم أزهري: التيار السلفي المنغلق سبب شوائب التدين المصري

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن التدين في مصر، شابه عدة شوائب، بسبب التيار السلفي المنغلق، الذي فٌرض على الواقع المصري.

وأضاف خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه يتم تدريس مناهج الأزهر بجميع لغات العالم، وهناك لجان لمتابعة المناهج بصورة ثابتة ومستمرة.

وذكر أن الأزهر الشريف، قدم أئمة لمعظم دول العالم، وهناك انفتاح شديد، كما أن خطبة الجمعة يتم ترجمتها لكل اللغات.

وأشار رضا، إلى أن الأزهر استجاب لكل انتقادات أبنائه الخاصة بالمناهج غير الملائمة، والمؤسسة وقفت في مواجهة حكم الإخوان وأفكارهم المتطرفة.