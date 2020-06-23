السديس: قرار إقامة موسم الحج بأعداد محدودة يحفظ للمسلمين أرواحهم

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بقرار حكومة المملكة المتعلق بحج هذا العام 1441هـ وإقامته بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقال الرئيس العام:" من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على سلامة عامة الناس، وسلامة مواطني المملكة والمقيمين على أرضها، وبذلهم الغالي والنفيس في المحافظة على صحة وسلامة البلاد والعباد من أي أخطار خاصة تفشي الأمراض، وفي ظل هذه الجائحة التي يشهدها العالم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وما بذلته المملكة من جهود لمكافحة هذا الفيروس، ولاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية، حرصا على سلامة المسلمين، ومجنبا إياهم الأخطار، وما هذه القرارات إلا قرارات مباركة وواجب شرعي،وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"

وأكد الشيخ السديس دور المملكة الرائد منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وماتقدمه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين، ولضيوف الرحمن كل عام.وختم معالي الرئيس العام بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصهم الدائم على سلامة المسلمين والمحافظة على أرواحهم, داعياً الله - عز وجل - لهم العون والتوفيق.