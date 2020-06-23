التربية والتعليم: العملية الامتحانية ليست بسيطة ولن نتهاون في أي تقصير

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، إننا في صراع ونعمل لصالح البلد وأولادنا، ونريد منهم أن يتعلموا، لأن بعد ذلك المنافسة ستكون شرسة، "مش أي حد واخد بكالريوس أو ليسانس، هيلاقي فرصة عمل بسهولة، وللحصول على فرصة عمل، تكون من خلال التعلم الجيد وامتلاك مهارات تمكنك من التنافس".

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه تم حصر اللجان التي كان يوجد بها مشاكل، وتواصلنا معهم، ومن الغد سيكون هناك اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مع كل رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية، للحديث حول السلبيات، وسيتم تشكيل لجان لضمان جودة أداء الامتحان ومعالجة كل القصور.

وتابع، أنه تم إحالة رئيس لجنة، وإيقاف بعض المعلمين عن العمل، لمخالفتهم للقوانين وإحداث قصور، مؤكدا أن العملية الامتحانية ليست بسيطة، ولن نتهاون في أي تقصير، وتم تشكيل لجنة اليوم، مع وزير التربية والتعليم، لضمان جودة الامتحان، وستتابع كل صباح اللجان، وتقدم تقرير عن سير الامتحان.

وأكد، أن بعض المدارس واللجان التي كان لديها قصور سيتم ضبط كل الأشياء بها، حتى لا يحدث أي خلل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه بالنسبة لسؤال امتحان اللغة العربية للمكفوفين، بدلا من أن يقول اكتب بإسهاب، استبدلها بإيجاز وكان السؤال خاطئ، فتم إلغاء السؤال وستوزع درجاته على باقي الورقة.