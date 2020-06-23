الصين تعتزم منافسة أمريكا بنظام ملاحة جديدة بديلا لخرائط جوجل

تستعد الصين حاليا، لإرسال قمر صناعي إلى الفضاء، بهدف استكمال شبكة ملاحة عالمية، لتنافس الصين بذلك شبكة الملاحة الأمريكية الخاصة بشركة جوجل خرائط، عن طريق تطوير شبكتها الصينية، التي يطلق عليها اسم "BeiDou" أو "بايدو".

وترصد "الوطن" فى هذا التقرير، أبرز المعلومات عن نظام الملاحة الجديد المنافس لجوجل خرائط.

-نظام الملاحة بايدوهو نظام ملاحة صيني قائم على الأقمار الاصطناعية، ويتكون من 30 قمرًا صناعيًا أساسيًا للملاحة أو حتى للمراسلة، وهي منافس لنظام تحديد المواقع العالمي GPS المملوك للحكومة الأمريكية.

-دخلت النسخة الأولى من BeiDou الخدمة بحلول عام 2000، مما وفر تغطية للخدمات القائمة على الأقمار الصناعية للصين.

-انتهت من النسخة الثانية بحلول عام 2012، وقدمت خدمات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما تتيح النسخة الثالثة الحالية عند اكتمالها تغطية عالمية.

-يعد الانتهاء من النسخة الثالثة الحالية من نظام BeiDou جزءًا من الدفع العالمي للصين عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.

-تعتمد عليه عدة دول منها تايلاند وباكستان، نظام BeiDou للاستخدامات المختلفة، فيما زعم يانغ تشانج فنج، كبير مصممي BeiDou، أن أكثر من نصف دول العالم تستخدم الشبكة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الحكومية.