"لويس رينو".. عبقرية صنعت تاريخ

تأسست شركة رينو فى سنة 1899، على يد الأخوة الثلاثة "لويس ومارسيل وفيرنالدو رينو"، وكانوا يعملون فى شركة لصناعة الأقمشة مع والدهم، واكتسبوا خبرة الإدارة من عملهم معه.

كان يعمل "لويس رينو" مهندس سيارات، وكان متميز آنذاك، وعمل فى تصميم السيارات قبل أن يأخذ قراره بتأسيس شركة لتصنيع السيارات مع أخوته، وكانت لديهم الخبرة فى الإدارة وتصميم السيارات.

فى عام 1898 قاموا بمحاولة أولية، وصنعوا أول سيارة قبل تأسيس الشركة كسيارة تمهيدية باسم "رينو 13"، وبالفعل تم بيع السيارة، وقاموا بتأسيس الشركة فى عام 1899، وبدأوا فى التصميم والتصنيع، وبدأوا في شراء المحركات من شركة أخرى، وفى 1903، بدأوا فى تصنيع المحركات داخل شركتهم، ومن تصميمهم الخاص، وتمكنوا من اكتساح السوق الفرنسى بسياراتهم، وأصبحت "رينو" صاحبة التاكسى المنتشر فى فرنسا ولندن، وأصبحت من أشهر السيارات آنذاك.

فى 1903 دخلت رينو سباق الـF1 لتسوق لسياراتها، وفى أثناء السباق، توفى مارسيل رينو، الذى كان يقود سيارة رينو بسبب حادثة أثناء السباق، ومع ذلك استمرت رينو فى تطوير سيارة للسباق، وفى 1906 فازت رينو بسباق الـF1 بسيارة "رينوAKgoCV".

فى الحرب العالمية الأولى، كانت فرنسا طرف أساسى فى الحرب، لذلك صنعت رينو سيارات الإسعاف، وتوفير سيارات التاكسى، لنقل المصابين إلى المستشفيات، ولأول مرة شركة سيارات تصنع الدبابات لجيشها، وصنعت رينو الكثير من الدبابات بأسم "FT17"، وتحول مصنع رينو إلى مصنع حربى، وصنعت الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وصنعت محركات الطيارات الحربية، ويقال إن مساعدات رينو، هى السبب فى فوز فرنسا فى الحرب.

بعد الحرب العالمية الأولى، بدأت رينو فى التوسع فى الكثير من دول العالم، وتعتبر رينو هى الشركة الأولى التى صنعت سيارات النقل من وقت الحرب، واستمرت فيها إلى الأن.

بدأت رينو بعد الحرب العالمية الأولى، بالتوسع فى دول العالم مستفادة من الدعاية التى حصلت عليها أثناء الحرب العالمية الأولى، وفى 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية، وبسبب مشاكل اقتصادية فى الشركة، أصبحت شركة وطنية حكومية.

رغم كل التحديات التى واجهت رينو، إلا أنها بدأت تتعافى من جديد بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأت فى تحقيق نجاحات جديدة، وأطلقت سيارات حققت مبيعات عالية "رينو4CV ورينو 4 ورينو 5"، لكن السيارة التى نقلت رينو إلى مستوى آخر فى المبيعات، كانت سيارتها السيدان الأيقونية "رينو 16"، ودخلت سباقات الرالى من الفترة من 1945 الى 1975، وحققت نجاحات مبهرة.

فى 1980 بدأت الشركة فى تطوير نفسها، وأدخلت تكنولوجيا جديدة فى سياراتها، وأطلقت سيارتين جديدتين "رينو 25 ورينو اسباس"، وفى 1987 بدأت رينو تدخل عالم الـF1 من جديد، ولكن بدأت تعانى من جديد.

وحاولت الاندماج مع فولفو، ولكن تراجعت عن الفكرة فى 1993، وفى 1996 رجعت رينو شركة خاصة من جديد، وحصلت على حصة من أسهم شركة نيسان، وبدأت رينو فى الانتشار فى أسواق الشرق الأوسط، بسيارتها الجديدة فى ذلك الوقت "رينو لوجان"، حتى وصلت رينو إلى أبهى صور النجاح فى فئاتها المختلفة.