لجنة فنية لاستكمال إعادة تأهيل محطة صرف بورسعيد الصناعية وتشغيلها

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، لمناقشة موقف محطة معالجة الصرف الصناعي بجنوب بورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، وقيادات قطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه نائب وزير الإسكان، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من جهات الوزارة المعنية، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل المحطة وتشغيلها حتى نجاح عينات السيب النهائي، وذلك بعد أن تحدد المحافظة الجهة التي ستنوب عنها في أعمال ادارة وتشغيل المحطة، سواء كانت شركة متخصصة أو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة.

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إلى ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين المحافظة والوزارة بصورة دورية، لمتابعة جميع الإجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها أولا بأول لتشغيل المحطة، من أجل تعظيم الاستفادة منها كأصل ثابت من أصول الدولة المصرية في محافظة بورسعيد.

فيما أكد الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، ضرورة تفعيل وتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2019، بقيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع قطاع الصرف الصناعي بمحافظة بورسعيد ووزارة الصحة، بإلزام المصانع بمعالجة التصرفات الخارجة منها، مع دراسة فصل بعض المصانع ذات المخرجات البسيطة فقط، وربطها على المحطة عقب تشغيلها للاستفادة منها بتصرفات لا تتعدى الطاقة التصميمية للمحطة.

وأشار المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة تقترح تكليف مكتب استشاري متخصص أو جهة بحثية حكومية بدراسة موقف المحطة، وإعداد تقرير فني مفصل عن حالة المحطة بالكامل، للبدء في أعمال إعادة التأهيل بأسرع وقت ممكن، كما أنه سيتم تحديد الجهة التي ستقوم بأعمال التشغيل والصيانة، وكذلك آلية التعاقد مع المكتب الاستشاري المتخصص، وذلك لضمهم إلى اللجنة المقترحة لمعاينة المحطة.