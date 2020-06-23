"القسام" تستعد لمؤتمر صحفي للرد على خطة ضم الضفة

كشفت مصادر لصحيفة "فلسطين" الفلسطينية عن مؤتمر صحفي مهم تعقده كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس خلال أيام.

وأفادت المصادر لصحيفة "فلسطين"، بأنّ المؤتمر سيخرج به الناطق العسكري باسم القسام "أبو عبيدة"، لوضع النقاط على الحروف بمواجهة خطة احتلال أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وكان آخر ظهور للناطق العسكري باسم القسام في 19 نوفمبر 2019 خلال فعالية نظمت إحياءً للذكرى الأولى لعملية "حد السيف" التي أحبطت الكتائب بموجبها عملية تسلل قوة إسرائيلية خاصة إلى قطاع غزة، وفقًا لصحيفة "معا" الفلسطينية.

وحذّر أبو عبيدة في حينه سلطات الاحتلال من أنّ مواصلة عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، "يرفع من فاتورة الحساب التي يتوجب على الاحتلال دفعها متى أرادت المقاومة ذلك".