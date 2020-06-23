نقل منتجي الجلود من "مجرى العيون" للروبيكي خلال عام

قال المهندس محمود محرز، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي المسؤول عن مشروع مدينة الروبيكي للجلود، إنّ وزيرة التجارة والصناعة تجري زيارات للمدينة بشكل متكرر، آخرها كانت زيارة مفاجئة تفقدت خلالها المرحلة الأولى والتي جرى تسليمها لـ197 مستثمرا، إذ تفقدت الوحدات العاملة في هذا النشاط من مدابغ ومستلزمات كيماوية والجلود بكل مدخلاتها.

وأضاف محرز، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أنّ الوزيرة تفقدت أيضًا المرحلة الثانية من المشروع الجاري إنشائها حاليا، والمرحلة الثالثة المخطط تنفيذ مشروعات صناعات المنتج النهائي، مؤكدا أنّ المرحلة الأولى جرى بنائها بالكامل، وجرى توجيه بعد استكمال البناء أن يكون هناك نوع من أنواع التطوير في الصناعة، وبناء عليه تم تشغيل 213 مصنعا بتكلفة 1.8 مليار جنيه في المرحلة الأولى.

وأشار إلى أنّه سيتم الانتهاء من مصانع الغراء في المرحلة الثانية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بمساحة 23 ألف متر بتكلفة 200 مليون جنيه، وطرح المرحلة الثالثة خلال الأسبوع المقبل لـ87 مستثمرا للمدابغ، وباكتمال المراحل ستحتوي المدينة على مدابغ منطقة مجرى العيون بالكامل.

وأكد نقل 83% من المنتجين للجلود من منطقة مجرى العيون، وخلال الثلاثة أشهر المقبل سيتم استكمال بناء مصانع الغراء، وخلال عام ستكون المنطقة جرى نقلها بالكامل، أما بالنسبة للمستثمرين الجدد فالدولة خصصت لهم المرحلة الثانية.