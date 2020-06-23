برلماني يطالب بمواجهة فوضى تجارة الأدوية واستغلال أزمة كورونا

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن التلاعب والمخالفات من الصيادلة، أصبح نظاما متبعا لاستغلال اسم "كورونا" فمنهم من يزعم أنه توصل لعلاج عن طريق الأعشاب، ومنهم يرفع الأسعار للضعف ويمارس الغش التجاري على المرضى، أو يتم إخفاء الأدوية والمستلزمات الطبية لبيعها في السوق السوداء.

وأوضح في بيان له، اليوم، أنه لم تتوقف استغلال بعض الصيدليات لانتشار الفيروس القاتل في رفع أسعار بعض السلع والأدوية، بل امتد الأمر للترويج لمثل هذه الشائعات الخاصة بوجود علاج للفيروس القاتل.

وطالب النائب بتدخل وزارة الصحة لوضع ضوابط لحالة الفوضى في الصيدليات، وخاصة فيما يتعلق بالأدوية التي يتم من خلالها معالجة حالات كورونا، كأن يكون هناك إلزام بضرورة وجود روشتة علاج قبل الصرف كما هو الحال في كثير من الدول، وألا يترك أمر صرف الدواء بشكل عشوائي، خاصة في أوقات تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما أنه يجب صرف أدوية بروتوكول العلاج من وزارة الصحة إلى المصابين مباشرة ودون الحاجة للبحث كثيرا بين الصيدليات.