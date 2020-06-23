عبدالعاطي والقصير يبحثان آلية تحديث منظومة الري في الزراعة 

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين اجتماعا مشتركا لمناقشة أدوار ومسؤوليات كل وزارة في تحديث منظومة الري وذلك للأراضي المستصلحة التي تخالف نُظم الري المقررة وتُروى بالغمر، وكذلك الأشجار والبساتين التي تُروى بالغمر في الوادي والدلتا والأراضي الحديثة.

وتم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هي للزمامات المخالفة في الأراضى المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعي ومناطق قصب السكر والأشجار والبساتين، وتم بحث الأدوار والمسؤوليات على كل من الوزارتين حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعي والأشجار والبساتين ومناطق قصب السكر ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولي وأيضا تجميع المحاصيل، وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم لتقوم وزارة الري بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية صد المخالفين.

ويذكر ان وزارة الزراعة ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الري الحديث وتحديد نوع الري الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعي، في حين أن وزارة الموارد المائية والري معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الري الحديث واستمرار عقد ندوات التوعية التي يتم تنفيذها أجهزة التوجية المائي بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية و فوائد الري الحديث.

وتجدر الإشار إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار زمني محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يتم متابعتها وإنجازها في ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الري الحديث في ظل العمل على مواجهة التحديات المائية وترشيد المياه طبقاً للاستراتيجية القومية للمياه 2037.