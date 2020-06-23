ماكرون: فرنسا لن تتسامح مع دور تركيا في ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ فرنسا لن تتسامح مع التدخل العسكري التركي في ليبيا، متهما أنقرة بلعب "لعبة خطيرة".

وتدخلت تركيا في الأسابيع الأخيرة في ليبيا، وقدمت الدعم الجوي والأسلحة والمقاتلين القادمين من سوريا لمساعدة حكومة الوفاق المتمركزة في طرابلس لصد هجوم استمر لمدة عام من قبل الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وقال ماكرون إلى جانب نظيره التونسي قيس سعيد: "لقد أتيحت لي الفرصة بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس طيب أردوغان، أعتقد أنّ تركيا تلعب لعبة خطيرة في ليبيا اليوم وتتعارض مع جميع التزاماتها التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين".

وزير خارجية تركيا الأسبق يحذر من اشتباك مباشر بين مصر وتركيا في ليبيا

واعتبر وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكش، أنّ ليبيا قد تتحول إلى منطقة مواجهة مباشرة بين تركيا ومصر، مشددا على ضرورة وقف تصعيد التوتر وإعطاء الأولوية للدبلوماسية.

في لقاء مع صحيفة جمهوريت التركية، أشار ياكيش، الذي تولى منصب سفير أنقرة في القاهرة بين 1995 و 1998، ووزير الخارجية التركي في 2002-2003، إلى زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمنطقة الغربية في مصر، والتي أعلن خلالها إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بحضور زعماء القبائل من الجانبين المصري والليبي.

وأكد ياكش أنّ الإدارة المصرية بقيادة السيسي اعتبرت "الإخوان المسلمين" أكبر تهديد لها، وأنّ حكومة الوفاق، التي تعتبر مرتبطة بالجماعة، تشكل تهديد لمصر على غرار التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني لتركيا.

وأشار إلى أنه إذا واصلت تركيا تعزيز وجودها في ليبيا وعدم قدرتها على إيجاد أرضية مشتركة، فقد تصل المسألة إلى "صدام عنيف" بين الجانبين التركي والمصري.

وزير الدفاع اليوناني: من المستحيل إجراء حوار مع تركيا

وصف وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، وجود سفن الحفر التركية في المياه اليونانية بأنّه انتهاك لسيادة اليونان الوطنية، وعلق قائلا: "ولن نسمح بذلك".

وعلق وزير الدفاع اليوناني على مزاعم أنقرة بالسعي لإجراء حوار مع أثينا بالصمت، قائلا إنّ الحوار مستحيل "عندما يتم الطعن بشكل مباشر في حقوق اليونان السيادية".

وفي حديثه على محطة تلفزيون ألفا مساء الاثنين، كان باناجيوتوبولوس يرد على التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في نهاية الأسبوع.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع صحيفة سودويتشه تسايتونج الألمانية يوم الأحد عندما سئل عن رد فعل تركيا على أي جهود من جانب اليونان لمنع الحفر الاستكشافي لرواسب الطاقة: "لن يجرؤ أحد على إيقاف سفن الحفر لدينا، إذا كانوا يريدون تصعيدا، فسوف نرد".

وزعم وزير الخارجية التركي أيضا أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان يريد إجراء حوار مع الحكومة اليونانية عندما تم انتخابه في يوليو الماضي، لكن أثينا كانت غير مستعدة للدخول في محادثات.

مصادر يمنية: نكسة الإخوان المسلمين في سقطري تضرب النفوذ التركي في اليمن

أفاد موقع آراب ويكلي، ومقره لندن، بأنّ مصادر سياسية يمنية وصفت إنهاء نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في جزيرة سقطرى بأنه نهاية لمحاولات تركيا تحويل الجزيرة إلى بوابة للتدخل في الملف اليمني.

وأكدت المصادر وجود علاقة بين التوترات التي شهدتها سقطرى وقيادات مرتبطة بقطر وتركيا عملت على تأجيج الصراعات والتحضير من أجل إحكام سيطرة التيار الموالي للدوحة في الحكومة اليمنية على الجزيرة الإستراتيجية في المحيط الهندي.

وجدد مسؤولون إعلاميون وناشطون في جماعة الإخوان المسلمين اليمنية، هجماتهم الإعلامية على التحالف العربي بقيادة السعودية، واتهموه بالتواطؤ مع المجلس الانتقالي الجنوبي، ودعوا إلى حلول بديلة مثل إنشاء تحالف جديد في اليمن بقيادة أنقرة، و إنشاء مجلس عسكري بديل لمعسكر "الشرعية".

واعتبرت المصادر السياسية أنّ عودة حملات الإساءة للتحالف العربي والتلويح بتدخل تركيا في الملف اليمني ردا على الخسائر التي يتكبدها المشروع الإخواني في اليمن مؤشر على اتساع دائرة التيار المعادي للتحالف داخل الحكومة الشرعية ومؤسساتها التي يهيمن عليها حزب الإصلاح (الفرع اليمني لتنظيم الإخوان المسلمين).

وقالت المصادر إنّ مشاركة الإعلام القطري والتركي في الهجوم على التحالف العربي على خلفية أحداث جزيرة سقطرى، ومشاركة قيادات سياسية يمنية بارزة في الحملة التي تستهدف التشكيك في أهداف التحالف، محاولة جديدة للابتزاز السياسي وجر قوات التحالف للصدام مع مكونات يمنية مناهضة للانقلاب الحوثي في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشارك قواته في مواجهة الحوثيين في عدة جبهات في صعدة والساحل الغربي والضالع.

ضغوط أردوغان تبقي الزعيم الكردي دميرتاش في السجن رغم أوامر الإفراج

وقال المحامي رمضان دمير لـ موقع أحوال التركي، إنّ صلاح الدين دميرتاش، الزعيم المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، كان يجب إطلاق سراحه بعد حكم الأسبوع الماضي الصادر عن أعلى محكمة تركية.

وقضت المحكمة الدستورية التركية بأنّ السجن المطول لدميرتاش يعد انتهاك لحقوقه الدستورية.

ورغم العديد من أوامر المحكمة بالإفراج عن دميرتاش، سواء من قبل المحاكم التركية المحلية أو من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، لا يزال ديميرتاش خلف القضبان في سجن أدرنة المشدد الحراسة، غرب اسطنبول.

من جانبه، قال محامي حقوق الإنسان اردال دوغان: "من المثير استمرار بقاء دميرتاش في السجن". وأضاف: "المشهد الذي نواجهه الآن سياسي أكثر منه قضائي".