عبدالرحيم كمال يستعد لإطلاق مشروع غنائي صوفي قريبا

بدأ السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال، كتابة مشروع غنائي موسيقي صوفي استعدادا لطرحه قريبا.

وكان عبدالرحيم أطلق أولى أغاني المشروع بعنوان "بينا وبين ربنا مواعيد"، وثاني هذه الأغاني بعنوان "كله منه"، والثالثة بعنوان "انت مين".

ويواصل كمال إطلاق الأغاني حتى تكتمل، ليعلن بعدها عن العمل الموسيقي الكبير الذي سيكون مفاجئة كبيرة وبإمكانيات غير مسبوقة، الأغاني تلحين محمد عبدالحميد وغناء المطرب الشاب تامر نجاح.

على صعيد آخر، ينتظر عبدالرحيم كمال استكمال تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل، إنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج حسام علي وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب.