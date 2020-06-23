ضبط صاحب شركة هارب من "150 سنة سجن" في أسيوط

تمكن فريق ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، من ضبط مقاول وصاحب شركة استثمار عقاري، هارب من 80 حكما قضائيا نهائيا، يصل مجموعها إلى 150 سنة حبس، داخل دائرة القسم.

كان اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات للمقدم أحمد أبو بكر رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، أكدتها تحريات ضباط مباحث القسم، مفادها تواجد "حسام . م"، 46 سنة، مقاول، وصاحب شركة عقارات، هاربا من 80 حكما قضائيا داخل أحد الأماكن دائرة قسم ثان أسيوط.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء منتصر عويضة مدير المباحث، بالتنسيق وفرع الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم، وبمشاركة العميد أحمد الراوي رئيس مباحث المديرية وفريق مباحث قسم ثان أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطه أثناء تواجده بتفرعات شارع الجمهورية دائرة القسم.