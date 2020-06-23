الحكم على متهمين في "عنف الظاهر" 24 أغسطس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة النطق، حجز إعادة محاكمة متهمين اثنين، في قضية أحداث عنف منطقة الظاهر، للحكم بجلسة 24 أغسطس المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكما في ديسمبر 2016، بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف فى منطقة الظاهر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.