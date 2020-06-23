برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بالتوسع في ميكنة منظومة التموين

أشادت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى لوزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التوسع في ميكنة منظومة التموين والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة أكثر، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمي في جميع المجالات.

ولفتت رزق الله، في بيان لها، أن الرئيس السيسى يوجه اهتمام بالغ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين وتوفيرها في جميع المنافذ تجنبا لخلق ازمة نقص السلع، لاسيما في مثل هذه الظروف التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية التوجه نحو حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الإستراتيجية للمواد التموينية وذلك بهدف تقليل نسبة الفاقد، وتوفير مخزون يكفي احتياجات ومتطلبات المواطنين.