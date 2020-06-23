نائبة برلمانية تكشف تفاصيل أزمة عمال "ميرلا تكستايل"

كشفت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تواصلها مع وزارة القوى العاملة لمعرفة تفاصيل أزمة العمال بشركة "ميرلا تكستايل" بمدينة العبور، كما تواصلت مع إدارة الشركة لمعرفة أسباب الأزمة.

وقالت النائبة، في بيان لها، إن الوزارة أكدت التزام إدارة الشركة بحقوق العمال وعدم اتخاذها أي إجراءات ضدهم حتى مع الأعباء التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، بل على العكس قامت بصرف علاوة 10% على الأجر الشامل لهم.

وطالبت النائبة، العمال بعدم افتعال أزمات وتقدير الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وعدم مُطالبة أصحاب الشركة بما يفوق إمكانياتها.

وأضافت أن الشركة لم تخفض أو تسرح أي عامل ولم تمس أجورهم مطلقًا، وبالرغم من إغلاق المصنع أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين إلا أن الشركة صرفت المرتبات كاملة بدون أي خصم.

وعن تفاصيل الأزمة، قالت النائبة: "بعض العمال قاموا بعمل إضراب في منتصف شهر رمضان وتعطيل الانتاج، بل وقام هؤلاء العمال بتهديد زملائهم في حال استمرارهم في العمل، و احتجزوا أصحاب الشركة والمديرين بداخلها ومنعوهم من الخروج متجمهرين ومهددين الإدارة، مطالبين بزيادة 20%، وليس 10%".

وأضافت، إنه تم إحالة الملف بالكامل إلى الشئون القانونية الداخلية، وتم التحقيق مع أكثر من ٦٠ مهندسًا ومدير وإداري وعامل، وتم اتخاذ قرار بفصل 11 عاملًا.