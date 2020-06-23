تفاصيل مقتل شاب رميا بالرصاص على يد صديقه في المرج

"خطف مني الزباين وهو مش في الدور".. بهذه الكلمات اعترف شاب بجريمة قتل صديقه رميًا بالرصاص، بعد خلاف نشب بينهما على تحميل الركاب في موقف المرج.

وجدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس سائق توك توك، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب في المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بشارع عبدالله رفاعي، بمقتل شخص على يد سائق توك توك، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "ي. أ"، 19 عامًا، مصاب بطلق ناري في الرأس.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك يدعى "م. ي"، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب خلافهما على أولوية التحميل، قام على إثرها المتهم بقتل الضحية بطلق ناري في الرأس.