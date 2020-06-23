حملة لمرافق الدقهلية تزيل سوق محمد فتحي بالمنصورة وتحرر 136 محضرا

أزالت شرطة المرافق بمديرية أمن الدقهلية، اليوم سوق شارع محمد فتحي، ورفعت كافة الإشغالات من شوارع "محمد فتحي، والعباسى وبورسعيد والشيخ حسانين" ومنعت التجمعات في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

خرجت الحملة بتعليمات من اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، وبقيادة العميد وائل الشربيني مدير شرطة المرافق، ومشاركة الرائد فاروق حماد، والنقباء أبو المعاطى غنام ، والنقيب رمضان عبدالمقصود من إدارة شرطة المرافق.

وشملت الحملة الأسواق التجارية بمناطق " محمد فتحي، العباسى، وبورسعيد، والشيخ حسانين" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

تمكنت الحملة من رفع كافة الاشغالات، وإزالة سوق بشارع محمد فتحي، وصادرت مضبوطات بلغ عددها 4653 ، وحررت 136 محضر ضد المخالفين.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين