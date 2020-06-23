المعارضة التركية لأردوغان: سيأتي يوم تحتاج فيه إلى محام للدفاع عنك

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، تدخل الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان في أعمال نقابات المحامين، وقال مخاطبًا الرئيس "أليس لديك عمل آخر؟".

وأضاف زعيم المعارضة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان، اليوم، أنّ اليوم 23 يونيو، يوافق ذكرى إعادة انتخابات إسطنبول، وها هو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو موجود الآن مع الشعب. أعزائي سكان إسطنبول لقد بدأنا الطريق بقولنا إن "نهاية مارس هي الربيع"، واستعملنا هذا الشعار في كل مكان خلال حملتنا بالانتخابات المحلية. ثم بدأ صديقنا أكرم إمام أوغلو في حل مشكلات مدينة إسطنبول وخدمة أهلها، ليتحقق الشعار بالفعل خلال العام الماضي"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وأضاف كمال أوغلو "أقول لأولئك الذين يريدون ممارسة القمع على المؤسسات ويجدون الحلول وفقًا لأهوائهم. وأحد تلك المؤسسات هي المؤسسة القضائية، إذا مارستم القمع على القضاء وأوصلتم المدعيين العامين إلى أن يكونوا عبيدًا للقصر؛ حينها سيخرج القضاء عن كونه قضاءً، اليوم هناك حقيقة واحدة يعرفها الجميع بتركيا هي ثقة الشعب في القضاء".

وتابع كمال أوغلو "جعلوا القضاء تحت سيطرتهم. وجعلوا المدعين العامين أيضًا كذلك، والآن جاء الدور على الدفاع. ولهذا سيصدر قانون انتخابات النقابة. ما هو؟ تقسيم نقابات المحامين. أليس لديك عمل آخر؟".

ووجه خطابه لأردوغان قائلًا "سيأتي اليوم الذي ستحتاج أيضًا فيه إلى محامٍ. مهنة المحاماة ليست مهنة عادية. سيكون هناك قضاة ينشرون العدل بضمير حي".

وتطرق زعيم حزب الشعب لقمع السلطة للمسيرات السلمية، قائلًا: "نحن نحترم مسيرة نقابات المحاماة. وذلك مسيرات الشباب العاطلين عن العمل، نحن أيضًا نظمنا مسيرة العدالة. وقدمنا رسالة للعالم. وقلنا إننا نبحث عن العدالة. ونعرف إلى أي مدى أهمية تحقيقها. لكن من وضعوا أنفسهم في منزلة فرعون. ليس لديهم ضمير. وليس لديهم أخلاق. ولا يعرفون شيئًا عن العدالة". وأضاف "أن إي شخص يزعجهم حديثه يفعلون معه شئ واحد، يأمرون بسحقه، لكن لا يمكنكم قمع الشعب".

وأكد كمال أوغلو أنّ نقابات المعامين تبحث أيضًا عن حقها وينظم أعضاءها مسيرة، فالمسيرات السلمية من حق الجميع مادامت بلا هجوم أو سلاح، وهذا واضح في الدستور، وأردف "فهل لدى المشاركين في المسيرات أسلحة؟ هل اعتدوا على أي مكان؟ لم يرى العالم مثل هذا. ولم تشهد تركيا مثل تلك المسيرة. وفي النهاية هناك محاولات مستمرة لقمع المسيرات".

وعلق كلتشدار أوغلو على واقعة إهانة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، للصحفي بجريدة سوزجو التركي بسبب كشفه للفساد والمحسوبية ببلدية طرابزون، قائلًا "صايجي أوزتورك صحفي. صنع خبر. وبعدها القى وزير الداخلية اللوم عليه في بيان لا يناسب المنصب الذي يجلس به. صايجي أوزتورك هو صحفي تركي مخضرم. وكل خبر يكتبه صحيح ولو كان خاطئًا يخرج ويعتذر، وينبغى على وزير الداخلية أن يخرج ويعتذر من صايجي أوزتورك".

وعلق كلتشدار أوغلو على استمرار حبس رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الأسبق صلاح الدين دميرتاش قائلًا "قررت المحاكم الإفراج عن دميرتاش 4 مرات، وفي كل مرة لا يتم تنفيذ القرار ويبقى داخل السجن. إن كانت أفكاره لا تعجبكم فهذا شئ آخر، ولكن أن تبقيه معتقلًا داخل السجن بلا وجه حق أو بشكل غير قانوني، فسوف ينزف ضمير المجتمع".

واختتم زعيم حزب الشعب تصريحاته الصحفية قائلًا: "لا تظلموا العدالة بهذا الشكل. لو اتخذت المحكمة قرارها بإطلاق سراح دميرتاش فلتطبقوا تلك القرارات. لكن تلك هي انعكاسات الديكتاتورية".