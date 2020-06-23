إخلاء سبيل 5 من مشجعي الزمالك في قضية ألتراس وايت نايتس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل 5 من مشجعي نادي الزمالك المتهمين في قضية إعادة إحياء رابطة ألتراس وايت نايتس.

وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل كل من: مهاب سامر، وعمر محمد هلال، وعلى محمد عبدالعليم، وأحمد عاشور، وكريم محمد حسن، بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم "إعادة إحياء ألتراس الوايت نايتس".

يذكر أن النيابة تحقق في قضيتين تتعلقان بإعادة إحياء رابطتي ألتراس أهلاوي وألتراس وايت نايتس، وهناك عدد من المتهمين من مشجعي الناديين محبوسين على ذمتهما منذ عدة أشهر، حيث بدأ التحقيق في القضيتين العام الماضي.