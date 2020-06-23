لتطوير العشوائيات.. أبرز المعلومات عن مشروع قانون صندوق "الوقف الخيري"

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الأحد المقبل، اجتماعا بحضور وزير الأوقاف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

كما تعقد اللجنة اجتماعين، الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

وترصد الوطن الفلسفة الأساسية وأهداف مشروع القانون الخاص بـ"الوقف الخيري" بالسطور الأتية:

- يُنشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيرى»، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس الوزراء، ومقره بالقاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى

- يهدف صندوق الوقف الخيري إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية.

- معاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.

- المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات.

- المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع لخطورتها الشديدة علي المجتمع.