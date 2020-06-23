"التنمية الصناعية" تطرح 1.5 مليون متر للاستثمار في 12 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم، عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة، والتي تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي، ضمن المرحلة الثالثة من الطرح.

وتشمل المرحلة الثالثة طرح 654 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة، على مساحة اجمالية تقدر بـ1.5 مليون مترًا مربعًا، وتشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ودعت الهيئة، في بيان اليوم، كافة المستثمرين الصناعيين من المصريين والأجانب ورواد الأعمال، بالاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، كاشفة عن استقبال طلبات سحب الكراسات حتى 2 يوليو المقبل، وتلقى الطلبات حتى 3 أغسطس المقبل وذلك عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg.

وقالت الهيئة، إن الخريطة تتيح بيانات دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي، ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في مصر و العالم، وهي طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء المنفذ الوحيد للحصول على الأراضي التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية.

وتضم الخريطة كافة الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها، وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أيًا كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة، وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة من الطرح على الخريطة تشمل 654 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بـ329 قطعة وبمساحة تقديرية 746 ألف م2 (بنظام التمليك)، ومن بعدها محافظة قنا بمنطقتي قفط ونجع حمادي بـ106 قطع بمساحة 156 ألف م2 تقريبا (تمليك بدون مقابل)، ثم العاشر من رمضان بالشرقية بـ51 قطعة أرض على مساحة حوالي 303 ألف م2 (بنظام التمليك)، تليها القنطرة شرق بالإسماعيلية باجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2 (بنظام حق انتفاع).

وتأتي بعد ذلك المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي بـ 37 قطعة على مساحة 27 ألف م2 تقريبًا (بنظام حق الانتفاع)، ثم برج العرب الجديدة بالإسكندرية بـ 33 قطعة بمساحة تقديرية 106 آلاف م2 (بنظام التمليك)، ثم تأتي بورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي و C8 و C9 20 بـ19 قطعة أرض بإجمالي مساحة 38 ألف م2 (بنظام التمليك).

أما منطقة طيبة بالأقصر فبها 9 قطع بمساحة 55 ألف م2 (بنظام التمليك)، والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية 13 قطعة على مساحة حوالي 2.5 ألف م2 (تمليك بدون مقابل)، وأسيوط بمنطقة دشلوط 5 قطع على 7 آلاف م2 (تمليك بدون مقابل).

وتشمل الخريطة منطقة القطامية بالقاهرة بـ 4 قطع على مساحة حوالي 7 آلاف م2، وأخيرًا المنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية بـ3 قطع بإجمالي مساحة 2.5 ألف م2 (تمليك بدون مقابل).

وتابع البيان، أنه على غرار المرحلتين الأولى والثانية فإن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد أقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يومًا يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات، وخلال 20 يومًا يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الالكترونية، وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة أسباب الرفض تليفونيًا من خلال خدمة العملاء بالهيئة،وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض.