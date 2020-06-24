أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 24-6-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء 24 يونيو، وجاءت أسعار الفاكهة كالتالي:

الفراولة

جاء سعر كيلوجرام الفراولة بـ7 جنيهات.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البرتقال

يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 6 إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

البرقوق

تراوح سعر كيلو جرام من البرقوق من 8 إلى 15 جنيها.

الشمام

تراوح سعر كيلو الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

الخوخ

سعر كيلوجرام الخوخ العريشي 5 جنيهات.

الموز

بلغ سعر الموز في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام.

المشمش

ووصل سعر المشمش إلى 12 جنيها للكيلو جرام.

التفاح

تراوح سعر التفاح البلدي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما تراوح سعر التفاح الأمريكاني من 12 إلى 25 جنيها.

البطيخ

كيلو البطيخ بـ 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخ بين 20 إلى 40 جنيهًا وفقًا للوزن.

العنب

بلغ سعر كيلوجرام العنب البناتي الأصفر 8 جنيهات، والبناتي الأحمر بـ9 جنيهًات، وعنب الكرمسن بـ13 جنيهًا.