قبل الذهاب إلى المسجد.. 5 تعليمات عليك الالتزام بها

تبدأ من السبت المقبل المساجد والكنائس في استقبال المصلين، بعد قرابة الثلاث شهور من الإغلاق.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم، عن تخفيف الإجراءات الاحترازية التي فرضتها مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان من بينها إعادة فتح دور العبادة أمام المصلين، فيما عدا الصلوات الأسبوعية الكبرى التي تشهد حضورًا كبيرًا.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لاحق على مؤتمر "مدبولي"، الشروط الواجب على المصلين اتباعها، وفي حال عدم الالتزام بها سيجري إغلاق المسجد لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، ويمكن حصرها في 5 شروط كالتالي:

1- الوضوء في المنازل، حيث تقرر استمرار إغلاق حمامات وأماكن الوضوء في المساجد.

2- ارتداء الكمامة، منعًا لانتشار أي عدوى.

3- السجادة الشخصية أو "المصلي الشخصي"، منعًا لانتقال أي عدوى.

4- التباعد، من خلال الالتزام بمسافات بينية بين المصليين أفقيًا ورأسيًا مع وضع المساجد علامات للتباعد.

5- الالتزام بأي تعليمات أو إجراءات تطلبها إدارة المسجد.