قبل أسبوع من الانتهاء.. خطوات التقديم لمسابقة الإبداع الحكومي

بعد أيام قليلة تصل لقرابة الأسبوع، ينتهي التقديم على مسابقة الإبداع الحكومي، والتي سبق وقد أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والأدارة بإطلاق مسابقة الإبداع الحكومي " اخدم بلدك بفكرة"، وفتح باب التقديم فيها أمام المواطنين ليستمر التقديم بها حتى 30 يونيو الجاري، في إطار النهوض بأداء موظفي الجهاز الإداري، ويتم التقديم للمسابقة عبر التطبيق الإلكتروني http://innovate.caoa.gov.eg/ .

يحرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشجيع الأفكار الإبداعية لدى المواطنين، ومشاركتهم بما لديهم من طاقات وقدرات إبداعية من شأنها أن تُسهم في النهوض بأداء وحدات الجهاز الإداري، من خلال تعزيز روح المنافسة بينهم، وهو ما يضمن في نهاية الأمر النهوض بكافة مناحي الحياة للمواطنين.

الشروط الواجب توافرها في الفكرة عند التقديم للمسابقة

- يجب أن تكون الفكرة واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق.

- أن يتم تحديد المستفيدين من الفكرة سواء جهات أو أفراد بدقة.

- من الضروري أن تحتوي الفكرة على إطار زمني محدد للتنفيذ.

- ويشترط أن تتضمن الفكرة ذكر الفوائد المترتبة على تطبيقها وكذلك السلبيات والتحديات والمخاطر المحتملة عند التنفيذ.

- كما يجب توضيح تكلفتة الفكرة وآلية تمويلها.

مراحل إجراء المسابقة

- يتم تشكيل لجنة لاختيار أفضل 20 مقترحاً تنطبق عليهم الشروط لتقديمهم عرضا أمام اللجنة التي سيشكلها الجهاز.

- ثم يتم التواصل مع الوزارات المعنية بالأفكار المقدمة لتقييمها وتوضيح إمكانية تطبيقها.

- إعلان الفائزين ومنحهم جوائز قيمة.

يمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة بشكل فردي أو كفريق عمل، وينبغي عليهم إرفاق الملفات بصيغة PDF.