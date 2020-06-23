هوندا تطلق 2021 TLX بأول وسادة هوائية لمعالجة مشكلة الصدمة الدماغية

واصلت سيارة هوندا 2021 TLX الرياضية الجديدة كليًا، والتي تصل إلى الوكلاء في خريف هذا العام، نهج الشركة المتخصصة في صناعة السيارات اليابانية Acura في مواصفات الأمان لتحسين أداء السلامة، من خلال إدخال أول وسادة هوائية أمامية للركاب في العالم، والمصممة لمعالجة مشكلة الصدمة الدماغية الشديدة المرتبطة عادة بزاوية تصادمات أمامية.

وتعد تقنية الوسائد الهوائية من الجيل التالي هي أحدث تقدم لـ Acura في سلامة الركاب، وترتبط بالابتكارات السابقة لها، بما في ذلك أول وسادة هوائية عمودية للركاب الأمامي في العالم 1991، وهو تصميم فريد من نوعه قلل من احتمال الإصابة من نشر وسادة هوائية، وكان على نطاق واسع اعتمدتها صناعة السيارات في السنوات اللاحقة.

وبالمثل ، تم تطبيق التصميم الجديد للوسادة الهوائية للركاب الأمامي لأول مرة على 2021 TLX في هذا العام ، والذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل شركة هوندا، يتم تقديمه الآن لشركات صناعة السيارات الأخرى لتحسين أداء السلامة لمنتجاتها المستقبلية.

وقال Jim Keller، رئيس شركة هوندا أمريكا "إن Acura TLX الجديد هذا هو أحدث مثال على فريق هندسة السلامة في أوهايو الذي يسعى إلى ابتكارات مهمة للتقدم نحو هدفنا المتمثل في مجتمع أكثر أمانًا وخالٍ من التصادم".

وأضاف "أنا فخور جدًا بكيفية تحليل مهندسينا لأبحاث جديدة حول إصابات الدماغ ، ثم اتخذوا إجراءات لتحقيق أحد أهم التطورات في تصميم الوسادة الهوائية منذ عقود".

وتستهدف TL 2021 TLX إجمالي 5 نجوم للمركبة، وهو أعلى تصنيف متوفر في اختبار NCAP المتخصصة في تقييم عوامل أمان واختبارات تصادم السيارات.

كما تم إضافة تقنيات أخرى مصممة لمساعدة السائق على تجنب أو تخفيف حدة التصادم، أو مساعدته في مهام القيادة المعتادة.

ومن تلك الأنظمة نظام الكبح المحسن للحد من التصادم CMBS، والذي يستخدم نظام الكبح للتخفيف من التصادم في 2021 TLX وحدة استشعار رادار أمامية ذات زاوية أوسع، يمكنها اكتشاف الأجسام الموجودة على الطريق بشكل أفضل ، بما في ذلك المشاة.