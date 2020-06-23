متحدث الوزراء: مدبولي تحدث عن وقائع استثنائية لا تؤثر في ثوب جيش مصر الأبيض

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، دائماً ما يشيد بالدور الهام والمحوري الذي يقوم به أطباء مصر، مؤكدا أن ما صرح به اليوم حول تغيب بعض الأطقم الطبية عن أداء مهامها كان عن وقائع استثنائية لا تؤثر في ثوب جيش مصر الأبيض.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوقائع الاستثنائية إحداهم وقعت في مستشفى المطرية عندما توفي مواطن لعدم وجود أطقم طبية، والأخرى للبلاغ الذي تقدم به مواطن في كفر الدوار، يتهم فيه الأطقم الطبية بالإهمال في رعاية والدته ما أدى لوفاتها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هذه الوقائع الاستثنائية لا تقارن بالمجهودات الضخمة التي تقوم بها المنظومة الطبية في مصر والتي يشيد بها رئيس الوزراء بشكل مستمر".