وفاة والدة الفنان محمود الجابري وحماة محمد عبدالحافظ

توفت منذ قليل وفاء غنيم والدة الفنان محمود الجابري وحماه الفنان محمد عبدالحافظ وستشيع الجنازة ظهر الأربعاء إلى مقابر نزلة السمان وسيتم صلاة الجنازة بالمقابر.

ونشرت الفنانة منه تيسير عبر حسابها الخاص بالفيسبوك وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة أخويا وصديقي محمد الجابري وحماة الفنان محمد عبدالحافظ، الله يرحمك ويحسن إليك، حاجة وفاء، ادعو لها بالرحمة والمغفرة".

ونعي المخرج مازن الغرباوي وفاة وفاء غنيم والدة الفنان محمود الجابري، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، حيث كتب، "البقاء لله وخالص تعازينا لصديقي وأخويا الفنان محمود الجابري والحاج محمد الجابري والفنان محمد عبد الحافظ .. البقاء لله".