حكاية مسيرة المتهمة سناء سيف في التظاهر والتحريض عليه

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، صباح اليوم، بحبس المتهمة سناء أحمد سيف الإسلام، 15 يوما، على ذمة اتهامها بالترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة.

وفصّل بيان صادر عن مكتب النائب العام، الواقعة، حيث أذنت نيابة أمن الدولة العُليا بمكتب النائب العام، يوم الأحد 21 يونيو الجاري، بضبط المتهمة «سناء سيف» لورود تحريات من «قطاع الأمن الوطني» باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس «كورونا» في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين؛ وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف «ضابط شرطة» عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة.

ووردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، مفادها تواجد المتهمة اليوم بمنطقة التجمع الأول، وتم القبض عليها، وذلك قبل عرضها على النيابة، وحبسها.. كما شمل قرار النيابة عرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به من تعرضها ووالدتها وشقيقتها لاعتداءات.

وفيما يتعلق بوقائع التظاهر، فإن هذه الواقعة ليست الأولى لهذه المتهمة، حيث سبق أن عاقبتها محكمة جنح مصر الجديدة، في أكتوبر 2014، بحبسها و22 آخرين لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، لإدانتهم بالتظاهر دون تصريح وإتلاف الممتلكات العامة وتعطيل الطريق واثارة الشغب والتعدي على قوات الأمن، خلال أعمال عنف ومسيرة احتجاجية بالقرب من قصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وتقدمت المتهمة سناء وباقي المتهمين باستئناف على الحكم، نظرته محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، والتي قبلت الاستئناف، وخففت حبسهم لمدة عامين.. وبتاريخ 23 سبتمبر 2015، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 386 والذي تضمن العفو عن 100 متهمًا في قضايا مختلفة بينهم 16 فتاة، على رأسهن المتهمة سناء سيف، والتي داومت على مهاجمة مؤسسات الدولة والتشكيك فيها وإذاعة اخبارا كاذبة.

وفي مايو 2016، أصدرت محكمة الجنح، حكما بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة 6 اشهر، لاتهامها بإهانة القضاء، خلال التحقيق معها في واقعة توزيع منشورات بالمقطم.