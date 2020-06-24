حسام زكي عن أزمة ليبيا: مصر راشدة لا تتورط بسهولة في نزاعات عسكرية

أوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مصر دائما تُفضل الحل السياسي للأزمة الليبية، كما أن الدولة المصرية راشدة ولا تتورط بسهولة في نزاعات عسكرية مسلحة، مؤكدًا أن التحذير المصري شديد اللهجة الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية كان مصحوبا بإعلان القاهرة الذى تأييد من الكثيرين.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "Mbc مصر"، أن الأتراك لديهم تصميم كبير على الاستمرار في التصعيد في الميدان الليبي، مؤكدًا أن الاستمرار على ذلك له كلفة عالية بالنسبة للبشر والاستقرار، كما أن الخطاب المصري وبيان الجامعة العربية يحركان المياه الراكدة بشأن الأزمة الليبية.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه إذا لم تؤثر الضغوط على الجانب التركي في تغيير أو تعديل أو التوقف عن مساره في الأزمة الليبية ستتجه الأمور من سيء إلى أسوأ، فلجنة المتابعة الدولية لمقررات مؤتمر برلين قيمت الوضع في ليبيا بأنه سلبي وصعب، لأن هناك طرفًا يعتقد أنه يتمكن من عمل اختراق ميداني ما ويترجمه سياسيًا.

وتابع: "الدول المساندة للجيش الليبي والموقف المصري عديدة، وهناك دولًا لديها مصالحها وأهدافها ورؤية تستهدف ألا تسير الأمور وفق المخطط له".