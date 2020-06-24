برلماني: إجراءات الحكومة لتشغيل المقاهي مستحيل تطبيقها على الأرض

وجه النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للحكومة المصرية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إدارتها أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والملفات السياسية الأخرى بشكل جيد رغم الظروف الصعبة، منتقدًا في الوقت ذاته بعض الإجراءات التي تم اتخاذها في إجراءات التعايش.

وأضاف "مخاليف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه من كان من الأفضل فك حظر التجوال في المحافظات الأقل تضررًا من فيروس كورونا، كون رفع الحظر يجب أن يصاحبه تقنية عالية من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إجراءات فتح المقاهي والمطاعم ودور السينما بعد قرارات الحكومة اليوم يستحيل تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، ومن الصعب للغاية تطبيق نسبة إشغال 25% في المقاهي، خاصة أن المقاهي الشعبية تفترش الشوارع، معلقًا :" يعني لو صاحب قهوة عنده 16 ترابيزه كده هيشغل 4 بس، لا ده يقفل أحسن لأنه مش هياكل عيش".

وتوقع البرلماني، ازدحام المقاهي بالمواطنين منذ الساعة الرابعة فجرًا بعد منتصف يوم الجمعة المقبل، "هنلاقي المواطنين قاعدين على القهوة الساعة 4 الفجر، يوم الجمعة، والآلية والأجراءات اللي الدولة اتكلمت عنها لن ترضى أصحاب المقاهي، واتفاجئت يوم ما نفتح الأنشطة نقوم نفتح المقاهي"، كما ذكر أن بعض المواطنين البسطاء ظنوا أن فيروس كورونا المستجد قد انتهى مع فتح الأنشطة.