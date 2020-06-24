 وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة

عقد مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء 23 يونيو 2020 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، وأبوالعينين حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس.

في بداية الجلسة، اطمأن الوزير من السادة رؤساء المعاهد على انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وأن أقرها مجلس المعاهد العالية الخاصة، واللجنة المفوضة من المجلس لمتابعة أعمال الامتحانات، وكذا على آخر استعدادات المعاهد لإجراء امتحانات الفرق النهائية للمعاهد الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 على أن تبدأ أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة المعاهد اعتبارًا من 1 يوليو 2020، ويترك لمجالس المعاهد اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالمعاهد المختلفة وفقا لظروف كل معهد على حدة.

كما أكد سيادته على ضرورة تطبيق المعاهد لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعاهد.

وحتى لا يضار أي من الطلاب لتأخر موعد تخرجه تم التواصل مع الجهات المعنية لتأجيل ميعاد الالتحاق بالتجنيد لهذا العام لحين الانتهاء من الامتحانات وظهور النتائج، وستتولى إدارة التجنيد مشكورة من جانبها اتخاذ القرارات اللازمة لذلك قرر المجلس اتخاذ عدة قرارات.

القرارات التي اتخذها المجلس

• مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظرا لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 31/7/2020 للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام، وحتى يتم إعطاء فرصة كافية لكل المعاهد للانتهاء من أعمال الامتحانات.

• يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس المعاهد قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقًا للمواعيد التى تقررها مجالس المعاهد، سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة الكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمة، على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كل الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني، أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة، فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.

• نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من المعاهد، ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانه في أول انعقاد يلي حضوره عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي.

• تتولى المعاهد تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للمعهد، وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس المعهد على أن تجري وفقًا لظروف كل معهد، ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

• نظرًا لتأخر مواعيد الامتحانات في بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام في تلقي طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم في موعد أقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم إلا بالمعاهد الخاصة التي تسمح لوائحها الداخلية بالقبول في الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم في العام الجامعي 2021/2022.