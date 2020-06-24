عبدالرحيم كمال: مشروعي الجديد سيكون عرض مسرحي صوفي

بدأ السيناريست والكاتب عبدالرحيم كمال، كتابة مشروع غنائي موسيقي صوفي استعدادا لطرحه قريبا.

وأكد السيناريست عبدالرحيم كمال في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنّ المشروع الجديد سيكون عرض مسرحي صوفي يعكف على العمل عليه ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكان عبدالرحيم أطلق أولى أغاني المشروع بعنوان "بينا وبين ربنا مواعيد"، وثاني هذه الأغاني بعنوان "كله منه"، والثالثة بعنوان "انت مين".

ويواصل كمال إطلاق الأغاني حتى تكتمل، ليعلن بعدها عن تفاصيل العمل الموسيقي الكبير الذي سيكون مفاجئة كبيرة وبإمكانيات غير مسبوقة، وجاءت الأغاني من تلحين محمد عبدالحميد وغناء المطرب الشاب تامر نجاح.

يذكر أنّ الكاتب عبدالرحيم كمال ينتظر استكمال تصوير مسلسله الجديد "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان المقبل، إنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج حسام علي وبطولة النجوم خالد الصاوي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب.