القبض على أدمن "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" في البحيرة

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه (الامتحان على الواتس آب) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء انعقاد اللجان، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني، وجمع المعلومات أن المجموعة المشار اليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة حيث تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، وبإستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماه (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية، كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالامتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم.

وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستفادة مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.