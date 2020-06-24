أطباء وصيادلة يتطوعون لخدمة مرضى كورونا بكفر الشيخ: شرف وفخر لينا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، تطوع 8 أطباء وصيادلة للعمل بمستشفى العزل في بلطيم، لخدمة مرضى فيروس كورونا.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن الأطباء المتطوعين هم "أحمد عوض الدوانسي، طبيب طوارئ بمستشفى بلطيم، أحمد السيد عبد الوهاب، طبيب جراحة بمستشفى القاهرة الفاطمية، مصطفى مصطفى البهوتي، طبيب أطفال بمستشفى بلطيم، أحمد ممدوح الغايش طبيب باطنة بمستشفى كفر الشيخ العام، والموجود حاليا بمستشفى بلطيم، محمود محمد سعد، طبيب تخدير بمستشفى سيدي غازي، موجود حاليا أيضًا بمستشفى العزل.

وأضافت أن هناك 3 صيدلانيات مستمرات في العمل بمستشفيات العزل، حيث شاركن في أكثر من فوج طبي، وهن عبير حمدين عطية، سارة محمد سرور، إيمان ممدوح جل.

وقال عدد من المتطوعين إنهم فضلوا قضاء واجبهم الوطني من منطلق مسؤوليتهم المهنية ورسالتهم الإنسانية، مشيرين إلى أن الانضمام لمستشفيات العزل وخدمة المرضى شرف وفخر لأي طبيب.