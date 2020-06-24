وزير التعليم العالي يعلن تقديم مصر 77 تجربة سريرية مسجلة حول كورونا

شارك خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، في مؤتمر الحوار رفيع المستوى بين اليونسكو وأفريقيا والصين؛ لدعم أولوية أفريقيا قبل وبعد فيروس كورونا المستجد، ولتبادل الخبرات حول الفيروس، والتشاور حول مواضيع تشمل التعليم والعلوم والثقافة والتراث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودراسات المستقبل وبناء قدرات الشباب، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشاد وزير التعليم العالي، بتطور العلاقات المصرية الصينية، والتي شهدت تطورا ملحوظا على كل الأصعدة السياسية والتجارية والصناعية والتنموية، والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والابتكار، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين، ومشيدا بالشراكة الثلاثية بين (اليونسكو، الصين، أفريقيا)، مؤكدا رغبة مصر أن تكون شريكًا استراتيجيًا يعمل كبوابة للتنمية المستدامة في أفريقيا.

700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس

وأكد أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من التدابير على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات بهدف جعل التعليم في متناول الجميع، حيث بدأت خطة طموحة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، بجانب التعليم الجامعي الذي شهد إنشاء جامعات جديدة وإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية المتخصصة والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية؛ لتوفير البيئة التي تدعم التحول الرقمي والثورة الصناعية التي نعيشها، مشيرا إلى أن مصر تسعى لنشر تجربة الجامعات الذكية التي تستخدم التقنيات الذكية في البنية التحتية لأنظمتها؛ من أجل جعل العملية التعليمية أكثر ديناميكية وتفاعلية.

وأوضح عبدالغفار، أنه تم استخدام التعلم عن بعد؛ للتغلب على إغلاق المدارس والجامعات، كما تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري، على نطاق واسع، مشيرا إلى نجاح التجربة في فترة الوباء، لافتا إلى أن المركز الوطني للتعلم الإلكتروني (NELC) قدم أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن مصر ستعتمد على (التعليم الهجين) خلال الفترة المقبلة، والذي يتم الاعتماد فيه على التعلم عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع التعليم التقليدي.

80 مليون جنيه لتشجيع تقديم أبحاث عبر مبادرة "طبق فكرتك"

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت نحو 80 مليون جنيه؛ لتشجيع تقدم البحث من خلال مبادرة "طبق فكرتك" التي تهدف إلى الوصول إلى أفكار تكنولوجية مبتكرة، وإيجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين، موضحا أن مصر تتقدم الدول الإفريقية من حيث التجارب على كوفيد-19 وذلك بقيامها بعدد 77 تجربة سريرية مسجلة، تم الانتهاء من 11 منها وهناك 66 تجربة جارية حاليا.

عبدالغفار: الانتهاء من 11 تجربة سريرية لكورونا.. و66 أخرى نعمل عليها حاليا

وأضاف الوزير أن مصر شاركت في الحوار الوزاري الافتراضي الذي عقدته اليونسكو، في 2 أبريل الماضي، لعرض محاور خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة آثار فيروس كورونا، وطرحها للموافقة على "نداء لميثاق عالمي للعلم المفتوح والتعاون العلمي الدولي".

وأضاف عبدالغفار، أن مصر استثمرت على نطاق واسع في استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في التعليم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في التغلب على عواقب هذا الوباء في مجال التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى وجود شراكة مع الاتحاد الإفريقي؛ لتطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي الإفريقية وتناقل الخبرات في هذا المجال.

جدير بالذكر أن برامج اليونسكو تهدف إلى تنمية أفريقيا وتعمل على المساواة بين الجنسين، ويتمثل جوهر مهمتها في تحسين الظروف المعيشية والرفاهية للبشرية من خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم والثقافة، إضافة إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.