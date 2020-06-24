البرلمان العربي يوافق على إدانة هجمات الحوثيين الإرهابية على السعودية

صوّت البرلمان العربي، في جلسته التي عقدها عن بُعد اليوم برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بالموافقة على قرار بشأن إدانة الهجمات الإرهابية المتكررة لميليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والتي بلغت (313) صاروخا بالستيا، والطائرات المسيرة (المفخخة) التي تستهدف المدنين والأعيان المدنية بالمملكة والتي بلغت (357) طائرة مسيرة مُحَمّلة بالمواد المتفجرة.

وأدان البرلمان العربي في قراره بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية، في خرقٍ صارخٍ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا التضامن التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية والمدنية ضد كل من يحاول المساس بها.

وطالب البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، لانتهاكها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

كما طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤئولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بإيقاف تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، وإلزامه بتنفيذ هذه القرارات.