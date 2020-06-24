هلال عبدالحميد: "المصري الديمقراطي" رحب بالتحالف مع "مستقبل وطن"

قال هلال عبدالحميد، عضو اللجنة الفنية لحوار الأحزاب، والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الهيئة العليا للحزب وافقت بالأغلبية على خوض انتخابات المجلسين في قوائم مشتركة مع حزب مستقبل وطن، وأحزاب الحوار الوطنية ضمن قوائم وطنية موحدة، إلى جانب التنسيق على مقاعد الفردي.

وأضاف عبدالحميد لـ" الوطن"، أن هناك رغبة من قبل حزب مستقبل وطن، وأحزاب الحوار الوطني العشرة على إعادة تحالف 30 يونيو مرة أخرى، لتشكيل تحالف وطني لخوض الانتخابات، لافتا إلى أن الحزب يخوض الانتخابات في إطار هذا التحالف الانتخابي إعلاء للمصلحة العليا الوطنية.

وتابع عبدالحميد، أن الحزب شكل لجنة فنية من 15 عضوا للإشراف على عملية الانتخابات، كما يجرى إعداد برنامج انتخابي للحزب، ستلتزم به هيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ.