هيثم دبور: أجزاء جديدة من رواية "صليب موسى" وكل معلومات الرواية موثقة

هيثم دبور: أجزاء جديدة من رواية "صليب موسى" وكل معلومات الرواية موثقة
لا أنظر لمبيعات دواوين الشعر.. وأكتبه من أجل الاستمتاع
كتب:
نرمين عفيفي
07:48 م | الأربعاء 24 يونيو 2020
حل الكاتب هيثم دبور، ضيفا على برنامج "إصحى بإنرجي"، الذي تقدمه زهرة رامي، على راديو إنرجي تردد 92.1، وتحدث "دبور" عن روايته الأخيرة "صليب موسى"، والتي كشف خلال البرنامج، أنه يعمل على تقديم أجزاء جديدة منها.
وأكد "دبور" خلال البرنامج، أنه اعتمد في كتابته للرواية على الوصف بشكل كبير، بسبب أن الرواية بصرية تعتمد على التشويق والحركة، لذا كان من الضروري أن يعطي للقارئ وصف يساعده على التخيل، كما أن الرواية تدور في سانت كاترين، وهو مكان قد لا يتمكن الكثيرين من زيارته.
وكشف عن أنه يعمل حاليا، على رواية قد تصنف على أنها "نفسية"، لذا سيلجأ لأسلوب مختلف في كتابتها عن الوصف.
وعن استغراق 4 سنوات من أجل الانتهاء من "صليب موسى"، قال "دبور": "بسبب أن الرواية تاريخية، اضطررت للبحث في أرشيف مكتبات بأمريكا وروسيا، من أجل التحقق من المعلومات التي ذكرتها في الرواية، والتي بالمناسبة كلها حقيقية، وأملك وثائقها".
وكشف هيثم دبور، عن أنه سيحول "صليب موسى" إلى سلسلة روايات، بطلها المصور "بهي الدين"، مضيفا أنه لا يتوقع أن يقدم الكثير من الأجزاء وقد يكون للرواية جزء أخر أو اثنين.
كما أكد أنه يشعر بسعادة بالغة عندما يخبره القراء بأن الرواية جعلتهم يريدون زيارة سانت كاترين، مؤكدا أن مصر، بها الكثير من الأماكن التاريخية الرائعة التي تستحق الزيارة.
وحول أفضل الأنواع الأدبية التي يفضل الكتابة فيها، خاصة أنه كتب للسينما فيلمي "فوتوكوبي" و"عيار ناري"، وله إسهامات في كتابة الرواية والقصة القصيرة، كشف "دبور" أنه يستمتع عند كتابة الشعر رغم أنه لون غير جماهيري، بسبب أن جمهور الرواية أكبر من جمهور الشعر، وقال: "أول ديوان شعر لي قدمه الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وتحدث عني أكثر من مرة الخال عبدالرحمن الأبنودي، وأعتبر ذلك أكبر تقدير لي، لذا لا أنظر لمبيعات دواوين الشعر، وأكتبه من أجل الاستمتاع".