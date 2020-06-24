زوجة مذيع تركي معتقل تروي مأساته الصحية

تسوء الحالة الصحية للمخرج السابق بقناة "سامان يولو تي في" التركية المعتقل منذ 21 شهرًا بسجن سيليفري، فاتح ترزي أوغلو، حيث كشفت زوجته إسراء ترزي أوغلو، في حديثها لقناة "بولد ميديا" عن الحالة الصحية لزوجها، وقالت إن حالته سيئة للغاية، وفقد وزنه بطريقة مخيفة وعندما يتحدث معها تُغلق عينيها لا إراديًا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضافت الزوجة: "ساءت الحالة الصحية لترزي أوغلو، خاصة بعد شهر رمضان، حيث بدأ في القيء باستمرار، ونُقل مرتين إلى المستشفى، وارتفعت نسبة الالتهاب في المعدة من 19 لـ38 في أسبوع واحد فقط، إلا أن الأطباء حتى الآن لم يشخصوا حالته. وطلبت عائلته نقله لمستشفى خارج السجن لكنهم لم يتلقوا جوابًا من أحد".

وأوضحت الزوجة أنه لا يأخذ علاجًا للقيء المستمر. وأسنانه خرجت من فمه من شدة الضعف، مشيرة إلى أنها التقت به لأول مرة بعد معرفتها بمرضه يوم 22 يونيو، واندهشت عندما رأته لدرجة أنها لم تعرف أنه زوجها، ولم تتمالك الزوجة نفسها وانهارت بالدموع أثناء حكيها ذلك.

جدير بالذكر، أن السلطات التركية اعتقلت المخرج فاتح ترزي أوغلو لأنه قرأ "أدعية الاعتقال الـ15" وأمرت بسجنه ستة أعوام وثلاثة أشهر.