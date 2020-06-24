الخارجية الأمريكية: السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد الإرهابيين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، في تقرير، إن السعودية تواصل العمل لمنع تمويل الإرهاب واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أن الرياض شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإر هابي.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر الماضي.

من جانبه، ندد مجلس الأمن القومي الأمريكي بهجمات الحوثيين الأخيرة على المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.