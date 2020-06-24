إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

أصيب اليوم 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي دائرة مركز طهطا شمال سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفي طهطا العام وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بحدوث انقلاب لسيارة ميكروباص علي الطريق الزراعي، وانتقل ضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق انقلبت على جانب الطريق بسبب انفجار أحد إطاراتها.

نتج عن الحادث إصابة كل من "سماح.ا.ع" ٥٣ عاما باشتباه كسر باليد اليمنى، "نادية.ك.ا" ٥٠ عاما بكدمات بالجسم، "إيمان.م.ا" ٤٠ عاما بكدمات بالجسم، "وفاء.ا.ا" ٢٨ عاما باشتباه كسر بالزراع الأيمن، كريم هاني سليم ٤ سنوات بكدمات بالجسم، مروان على أحمد ٧ سنوات بكسر بالزراع الأيسر، "أمل.م.ا" ٣٠ عاما بكدمات بالجسم.

حرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.