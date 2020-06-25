بعد 21 عاما.. نور تستعرض موهبتها في الرسم في زمنين مختلفين

شاركت الفنانة نور اللبنانية، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور، في صورة من عام 1999، وصورة حديثة من 2020، وكتبت على صورها معلقة: "بستعيد اللحظات مرارًا وتكرارًا".

وكانت الفنانة اللبنانية نور، خضعت لجلسة تصوير لصالح مجلة فوج العالمية، من أجل حوار صحفي جديد، في تعاون جديد بينها وبين فوج في نسختها العربية.

نور شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، في أول تعاون فني بينهما، وحققت نجاحا كبيرا بدور "علا"، الذي حمل دور الطابع الشعبي المصري.