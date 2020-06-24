زيادة جديدة في سعر البنزين بتركيا

فرضت الحكومة التركية زيادة جديدة على أسعار البنزين بلغت حوالي 12 قرشًا على سعر اللتر، وفقا لما ذكره موقه "تركيا الآن".

وبحسب ما ذكرت جريدة "جمهورييت" التركية، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة بدءًا من منتصف ليل اليوم.

وأعلن اتحاد أصحاب محطات توليد الطاقة في تركيا في بيان أدلى به أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود سيتم تطبيقها اعتبارًا من 25 يونيو 2020. وستنعكس الزيادة الجديدة على أسعار المضخات.

وارتفع لترالبنزين في تركيا في مايو الماضي، من 5.19 ليرة إلى 5.26 ليرة في إسطنبول، ومن 5.36 ليرة إلى 5.43 ليرة في إزمير، كما أن سعر السولار الذي كان يباع في أنقرة بـ4.87 ليرة في المتوسط وصل إلى 5.03 ليرة، كما ارتفعت سعر السولار من 4.79 ليرة إلى 4.95 ليرة في إسطنبول، ومن 4.89 ليرة إلى 5.05 ليرة في إزمير.